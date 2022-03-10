ВСУ почти 950 раз обстреляли территорию ДНР за три недели эскалации

За три недели эскалации украинские войска 944 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики. При этом огонь из тяжелого вооружения открывали в 792 случаях.

Представительство ДНР в СЦКК отметило в Telegram-канале, что всего украинские войска выпустили по Горловскому, Донецкому и Мариупольскому направлениям 11 897 боеприпасов различного калибра. Среди них было 13 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО БМ-21 «Град».

За трое суток число жертв среди жителей республики осталось прежним — погибли 26 человек. Количество раненых выросло до 148. Ранения получили в том числе девять детей.

За 21 день повреждено 775 жилых домостроений, за текущие сутки — 17, а также 263 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых — 13 медицинских учреждений, 22 образовательных учреждений, 16 объектов социального обеспечения, 16 объектов критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.

Под обстрел дважды попадали Зуевская и Старобешевская ТЭС, украинские военные атаковали Васильевскую насосную станцию и 100 транспортных средств.

В Народной милиции ДНР отмечали, что жители Волновахи и Мариуполя оказались в заложниках у украинских боевиков.