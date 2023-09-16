Мир 16 сентября 2023, 20:01 ВСУ перевели в Херсонской области на тактику выжженной земли Малькевич: Украина использует тактику выжженной земли в Херсонской области РИА «Новости»

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Киевские власти переходят на правобережной части Херсонской области к тактике выжженной земли. Об этом заявил РИА «Новости» внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

«Люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли», — сказал он.

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По мнению Малькевича, киевский режим решил эвакуировать людей из правобережной части Херсонской области, руководствуясь только выполнением военных задач, а не заботой о населении, как это пытаются донести.

Малькевич отметил, что мирных жителей выбрасывают из домов, отправляя вглубь Украины, чтобы использовать пустующие населенные пункты в военных целях.

Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина объявила принудительную эвакуацию населения на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Это коснулось семей из 30 населенных пунктов, среди которых Николаевка, Золотая Балка и Красный Маяк.