03 августа 2023, 21:58
ВСУ перешли на советские Т-72 из-за потерь западной техники — СМИ
Forbes: ВСУ начали применять советские танки Т-72 из-за потери западных
Вооруженные силы Украины стали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 после того, как понесли высокие потери западной техники при контрнаступлении. Об этом обозреватель Дэвид Экс написал в статье для Forbes.
Автор статьи заявил, что некоторые из военных бригад ВСУ, оснащенных западной военной техникой, столкнулись с большими потерями в начале контрнаступления.
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Бойцы 47-й бригады ВСУ списали или отправили в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley. После этого украинское командование приказало задействовать 65-ю и 118-ю бригады, которые используют советские танки и БМП.
В материале также уточнялось, что сейчас в резерве придержали некоторые бригады ВСУ, оснащенные БМП Stryker, Marder и танками Challenger. Возможно, их могут задействовать для развития наступления.
Президент России Владимир Путин ранее назвал число уничтоженных танков ВСУ за время контрнаступления. По его словам, Украина потеряла более 160 танков.
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