Мир 01 марта 2023, 08:55 ВСУ перебросили реактивную артиллерию в район Часова Яра Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о прибытии реактивной артиллерии ВСУ под Артемовск РИА «Новости»

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Украинская армия перебросила реактивную артиллерию к западу от Артемовска в район города Часов Яр. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника», — подчеркнул Марочко.

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Он обратил внимание, что в район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град». При разгрузке боеприпасов заметили маркировку на иностранном языке.

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Днем ранее Марочко сообщил, что 700 переброшенных в Купянск солдат ВСУ разместили в домах мирных жителей.

Командование армией Украины направило под Артемовск группу военных, обученных НАТО: порядка 350 солдат и до 15 офицеров. Марочко отметил их дисциплинированность и высокую мотивацию как преимущество перед другими боевиками ВСУ.