Мир 13 сентября 2023, 15:46 ВСУ перебросили новые резервы к селу Работино из-за огромных потерь Рогов: ВСУ направили резервы к селу Работино и несут новые потери Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

На фоне колоссальных потерь ВСУ бросили на Запорожское направление новые резервы. Такие данные в беседе с РИА «Новости» озвучил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, новые подразделения ВСУ уже принимают участие в боевых действиях на Ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.

Реклама

«Поздней ночью и до рассвета противник предпринял попытки забросить пехотные штурмовые группы», — сообщил собеседник агентства.

По украинским военным отработали артиллерией, минометами, гранатометами, также задействовали вертолеты, уточнил он. Таким образом, потери противника продолжают расти.

Российские силы удерживают позиции, подчеркнул Рогов. По его оценке, все попытки ВСУ прорвать первую линию обороны успешно пересекли.

Ранее о потерях Украины в ходе контрнаступления высказался президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что речь идет о 71,5 тысячи человек.