Мир 12 февраля 2024, 11:23 ВСУ перебросили лучшую бригаду для удержания фронта в ДНР Forbes: ВСУ перебросили лучшую бригаду для удержания фронта в ДНР РИА «Новости»

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Военное руководство ВСУ перебрасывает одну из лучших бригад штурмовиков в ДНР, чтобы удержать линию фронта. Об этом написал журналист Forbes Дэвид Экс.

«Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ», — отметил он.

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Вероятно, речь идет о третьей штурмовой бригаде, которая находилась в резерве в этом районе. По мнению Экса, ВСУ очень рискуют, продолжая вести бои на этом направлении.

До этого экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов признал, что на всей линии фронта сложилась критическая ситуация. У ВС России большое преимущество в технике и численности, в то время как украинские власти не смогли организовать мобилизацию и не справились с наращиванием военного производства, подчеркнул он.

Ранее самолеты Су-25 ВКС России атаковали противника на Донецком направлении.