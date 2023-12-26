Мир 26 декабря 2023, 05:51 ВСУ отступят, если не будет новых беспилотников — украинский эксперт Берлинская: если на Украине не увеличат производство БПЛА, то ВСУ отступят РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин, в отличие от руководства Украины, со всей серьезностью подходит к роли БПЛА в конфликте. Об этом заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с «Украинской правдой».

«Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство „Ланцетов“ — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — сказала она.

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По словам Берлинской, российские войска уничтожили огромную часть техники ВСУ ударными дронами. Если в стране не будут развивать новые системы беспилотников, как это делают в России, то украинским войскам придется отступить.

Также директора Центра поддержки аэроразведки государства поразила передовая российская технология роев дронов. Она призналась, что Украина отстает в этой отрасли, пока в России успешно развивают ее. Помимо этого украинским войскам не хватает БПЛА и боеприпасов к ним.