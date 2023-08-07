Мир 07 августа 2023, 22:38 ВСУ отступили в Донбассе и бросили в бой резервы на Запорожское направление — британский аналитик Британский аналитик Белл: ВСУ бросили в бой резервы на Запорожском направлении РИА «Новости»

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ВСУ сосредоточили резервы на Запорожском направлении и отступили в Донбассе. Такое мнение в интервью Sky News высказал британский военный аналитик Шон Белл.

«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Они бросили туда основные резервы», — заявил Белл.

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Аналитик подчеркнул, что даже этот шаг военного командования ВСУ не принес желаемого результата. Украинские подразделения отступили из нескольких населенных пунктов в северо-западной части Донбасса, напомнил британский эксперт.

Украина находится на грани краха, для страны наступил переломный момент, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Для США это очень опасный момент, отметил военный. Положение ВСУ плачевное, несмотря на натовское вооружение.