07 августа 2023, 22:38
ВСУ отступили в Донбассе и бросили в бой резервы на Запорожское направление — британский аналитик
Британский аналитик Белл: ВСУ бросили в бой резервы на Запорожском направлении
ВСУ сосредоточили резервы на Запорожском направлении и отступили в Донбассе. Такое мнение в интервью Sky News высказал британский военный аналитик Шон Белл.
«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Они бросили туда основные резервы», — заявил Белл.
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Аналитик подчеркнул, что даже этот шаг военного командования ВСУ не принес желаемого результата. Украинские подразделения отступили из нескольких населенных пунктов в северо-западной части Донбасса, напомнил британский эксперт.
Украина находится на грани краха, для страны наступил переломный момент, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Для США это очень опасный момент, отметил военный. Положение ВСУ плачевное, несмотря на натовское вооружение.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
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