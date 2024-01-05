Мир 05 января 2024, 08:43 ВСУ отступили на некоторых позициях на Артемовском направлении Российский разведчик: ВСУ отодвинули свои позиции на Артемовском направлении Артемовское направление / РИА «Новости»

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ВСУ отодвинули свои позиции на некоторых участках Артемовского направления. Об этом сообщил РИА «Новости» командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным Дон.

Если раньше операторы отправляли беспилотники на 2-3 километра, то сейчас — на 3-4 километра. При отходе украинские военнослужащие «окапываются», но ВС России все равно удается поразить их позиции, пояснил разведчик.

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По его словам, операторы беспилотников ежедневно производят разведку местности. При обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и наносит удар по заданным координатам.

Дон добавил, что за минувшие сутки ВС РФ атаковали блиндажи, где обнаружили движение противника, а также была перетянута маскировочная сеть.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о значительных потерях ВСУ на Купянском направлении, в том числе до 100 военнослужащих.