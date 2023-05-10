Мир 10 мая 2023, 19:24 ВСУ отложат контрнаступление до июня Военный эксперт из ЛНР Киселев: ВСУ могут начать контрнаступление в июне РИА «Новости»

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ВСУ могут отложить контрнаступление до июня. С таким прогнозом в эфире Первого канала выступил военный эксперт из Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

По его мнению, если украинская армия все-таки решится, то наступательные действия начнутся в период с 10 по 22 июня.

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Отдельно он обратил внимание на очень сложную обстановку в Артемовске. Несмотря на это, по его словам, там никакого продвижения ВСУ не произошло, поскольку российская сторона пресекает подобные попытки и держит инициативу в своих руках.

«Наши подразделения не просто готовы к наступлению, но и немного продвигаются вперед», — подчеркнул Киселев.

Разговоры о возможном контрнаступлении ВСУ ведут уже не первый месяц. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, армия Украины потеряет свои лучшие кадры при попытке начать наступательные действия.