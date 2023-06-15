Мир 15 июня 2023, 22:44 ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ РИА «Новости»

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Украинские националисты начали стрелять, когда представители МАГАТЭ вместе с генеральным директором Рафаэлем Гросси возвращались на Украину. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передал ТАСС.

«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — заявил он.

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По информации Карчаа, гендиректор МАГАТЭ на данный момент в Запоржье. Пока проходил бой, миссия переждала в безопасном месте. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее появилось фото Рафаэля Гросси на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На кадре он стоит с сотрудниками организации. Это уже третий визит директора на станцию. Впервые он побывал там 1 сентября 2022 года.