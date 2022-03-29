ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии по Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку снарядами калибром 152 миллиметра. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня Донецкой Народной Республики.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка. Выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — сообщили в представительстве.

Горловка является одним из самых крупных населенных пунктов в ДНР, силы республики контролируют ее с 2014 года. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол».

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что ВС РФ сократят активность на киевском и черниговском направлениях.