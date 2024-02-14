Мир 14 февраля 2024, 23:49 ВСУ оставили без Pepsi. На Украине запретили закупать эту газировку для армии «Страна.ua»: на Украине запретили закупать Pepsi для ВСУ РИА «Новости»

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Украинская армия останется без Pepsi. На Украине запретили поставлять вооруженным силам продукцию компаний, которые внесены в перечень «международных спонсоров войны». А Pepsi как раз попала в этот список за то, что не престала работать в России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя государственного оператора тыла Дмитрия Бигунца.

«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — заявил Бигунц.

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Кроме того, ВСУ не будут сотрудничать с компаниями, связанными с Россией и Белоруссией, а так же с теми, которые попали под санкции Запада или Украины.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» целый ряд мировых брендов. Среди них швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut, американская сеть ресторанов быстрого питания Subway, литовский производитель морепродуктов Vici, швейцарская корпорация Nestle, а также компании Mars и PepsiCo.