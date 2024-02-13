Мир 13 февраля 2024, 00:49 ВСУ остались без бронетехники Представитель ВСУ Гуменюк заявила, что армия осталась без бронетехники Официальный сайт президента Украины

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Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк призналась, что украинская армия осталась без бронетехники. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Мы Украина».

«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — заявила она.

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В начале февраля бойцы ВСУ жаловались, что западные страны передали Украине ненадежное вооружение, к которому нет запасных частей. Они получили 20 танков, причем все они оказались неисправными.

Помимо этого, украинской армии передали небольшое количество боеприпасов дальностью семь километров, с которыми бойцы становятся мишенью для российских дронов-камикадзе еще до начала стрельбы.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные доставляют оружие и технику для боевых действий по железной дороге в Харьков.

По его словам, на железнодорожных платформах было 12 единиц колесной и гусеничной техники, шесть — ствольной артиллерии. Также прибыли четыре вагона с боекомплектами.