Мир 27 января 2024, 21:24 ВСУ опять обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе РИА «Новости»

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Украинские военные снова атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — сказал Гладков.

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Также губернатор заявил, что украинские боевики атаковали село Антоновка Грайворонского городского округа. Для ударов ВСУ использовали дрон-камикадзе, аппарат сбросил взрывчатку на частный жилой дом. В ходе взрыва никто не пострадал, однако крыша дома повредилась. Помимо этого, выбило оконную раму и снесло забор.

«Повреждены линия газоснабжения и автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — заявил губернатор.

Ранее, 25 января, стало известно, что жители поселка Теткино Глушковского района лишились отопления после атаки ВСУ. Как отметил губернатор Курской области Роман Старовойт, часть региона также осталась без электричества.