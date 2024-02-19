Мир 19 февраля 2024, 09:21 ВСУ оказались в самом опасном положении с начала спецоперации The New York Times: Украина столкнулась с самой опасной ситуацией с начала СВО Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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ВСУ находятся в критическом положении из-за недостатка боеприпасов и живой силы. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Украинские сухопутные войска <…> находятся, пожалуй, в самом опасном положении с первых месяцев конфликта», — указали в издании.

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По данным газеты, ВС России наступают сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Запорожском, Кременном и Артемовском. Украина столкнулась с дефицитом снарядов и сокращением поставок военной помощи с Запада. ВСУ также потеряли Авдеевку, которая открывает для России много возможностей, добавили в издании.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с брошенной украинской военной техникой в пригородах Авдеевки. В ведомстве отметили, что ВС России проводят зачистку территорий от формирований ВСУ. Военнослужащие проверяют дома и дворы, так как в городе могут оставаться разрозненные группы боевиков.