Мир 14 августа 2023, 08:48 ВСУ оказались в отчаянии из-за военной хитрости ВС России Guardian: ВСУ отчаялись из-за большого числа мин перед российскими укрепрайонами Pxhere

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Саперы Вооруженных силы Украины находятся в отчаянии из-за того, что столкнулись с огромным количеством мин перед российскими укрепительными районами. Об этом написала британская газета The Guardian.

«Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля», — сказал представитель ВСУ.

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Он выразил мнение, что у России есть неисчерпаемое количество мин, которые помешали наступлению украинской армии. Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак согласен с такой позицией. Он считает, что у ВС РФ огромный запас такого вида оружия. По его словам, мин хватит «от Польши до Лиссабона», сообщило РИА «Новости».

Ранее полковник морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Марк Канчиан заявил, что успех российских сил в Харьковской области стал неприятным сюрпризом для киевского режима. Особенно это видно на фоне проваливающегося контрнаступления ВСУ.