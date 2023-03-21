Мир 21 марта 2023, 23:44 ВСУ оказались в бедственном положении — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина из-за ошибок обрекает своих военных на гибель РИА «Новости»

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Украинское командование совершает крупные ошибки на поле боя, тем самым обрекая своих солдат на смерть, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению Макгрегора, конфликт складывается не лучшим образом для Запада.

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«Я думаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они теперь будут выходить из этого конфликта?» — задался он вопросом.

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Ранее полковник заявил, что Соединенные штаты давно планировали конфликт России и Украины. Он добавил, что если бы киевские власти начали активное наступление на ЛНР и ДНР, то прямое столкновение между двумя странами было бы неизбежным.

Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что Украина как национальное государство уже мертва. Экс-советник отметил, что за 2022 год из страны уехало множество людей и численность украинского населения сократилась примерно на 20 миллионов человек.