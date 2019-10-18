ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия. Однако Киев готов будет их отразить.

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«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины», — сказал он в интервью изданию «Тиждень.ua».

Однако начальник Генштаба ВС Украины не привел никаких доказательств российской угрозы. По его словам, Украина готова вести военные действия не только по линии соприкосновения, но и в других районах. В том числе на границе с Белоруссией, а также около Крыма и Бессарабии.

Таран отметил, что сейчас у украинских властей достаточно профессиональных ресурсов, которые могут «планировать и управлять войсками на этих важных направлениях».

Алексей Таран вспомнил, что в 2014 году у Украины были только четыре батальонно-тактические группы. На тот момент они более или менее были подготовлены к выполнению задач. Сегодня же к военным действиям готов почти весь состав Вооруженных сил Украины.

«Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня», — подчеркнул он.