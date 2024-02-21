Мир 21 февраля 2024, 18:53 ВСУ обвинили американскую газету в «российской пропаганде» Представитель ВСУ Лиховой назвал статью в New York Times российской пропагандой Pxhere

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Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал «российской пропагандой» статью в американской газете New York Times о попавших в плен при отступлении из Авдеевки украинских боевиках. Он сообщил, что данные источников, на которые ссылались журналисты издания, якобы недостоверны. Заявление прозвучало в эфире украинского телеканала «Рада».

«Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. <…> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией», — сказал Лиховой.

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Он также обвинил Россию в использовании «фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ».

Президент Украины Владимир Зеленский спешно уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, сложившейся после того, как ВСУ потеряли Авдеевку. Освобождение города признали подтверждением окончательного поражения Украины. Корреспондент телеканала NBC News Ричард Энгл предположил, что страна потеряет еще больше территорий.

Ранее историк Александр Черемин сравнил бои за Авдеевку с наступлением 1943-1944 годов во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что битва имела очень важное стратегическое значение.