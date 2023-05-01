Важное 01 мая 2023, 03:48 ВСУ обстреляли территорию ДНР 49 раз за сутки СЦКК: ВСУ за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 198 снарядов РИА «Новости»

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило о массированном обстреле ВСУ территории ДНР. За сутки украинские войска обстреляли республику 49 раз, выпусти 198 снарядов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

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На Донецком направлении совершено 27 обстрелов из артиллерии боеприпасами 155 и 152 миллиметра, на Горловском — семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, на Ясиноватском восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра.

Обстрелу подверглось Волновахское направление, по которому стреляли семь раз снарядами калибра 155, 152 и 122 миллиметра. Под огнем украинской артиллерии оказались Горловка, Новобахмутовка, Михайловка, Новоселовка Вторая, Яковлевка. Были обстреляны Ясиноватая, Степное, Егоровка, Никольское, Владимировка.

В Донецке снаряды взрывались в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском районах. В Макеевке ВСУ обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы.

Ранее в Суземке Брянской области четыре человека погибли из-за обстрела ВСУ. Снаряд прилетел в дом, где компания отмечала день рождения хозяев.