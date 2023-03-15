Мир 15 марта 2023, 09:13 ВСУ обстреляли Сватово боеприпасами с немецкими противотанковыми минами Марочко: ВСУ обстреляли Сватово боеприпасами с противотанковыми минами AT2 РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие в ночь на 15 марта обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По предварительным данным, противник применил боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2, уточнил он.

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Марочко добавил, что в настоящее время места, где после обстрела обнаружили мины, оцепили. Специалисты занимаются их обезвреживанием.

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Дистанционным минированием населенных пунктов Луганской Народной Республики ВСУ занимались и ранее. В октябре 2022 года Марочко сообщал о том, что украинская армия применила западное вооружение с этой целью в районе Сватова.

По информации подполковника в отставке, положение ВСУ на участке Сватово — Кременная продолжается ухудшаться и в тактическом, и в стратегическом плане. Из-за больших потерь противник вынужден оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках, пояснил он.