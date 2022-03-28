ВСУ обстреляли Широкую Балку и Старомихайловку минами и гранатами

Поселки Широкая Балка и Старомихайловка оказались под огнем со стороны ВСУ. О новых нарушениях украинских военных сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В сторону Старомихайловки украинские вооруженные формирования выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. По Широкой Балке ВСУ выпустили шесть гранат из СПГ и 29 гранат из АГС, говорится в Telegram-канале представительства народной республики.

Помимо этого, в СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ Горловки. В зоне обстрела оказалась территория Гольмовских очистных сооружений. В результате никто не пострадал, все сотрудники успели спрятаться в укрытии.

Но есть повреждения остекления зданий хлораторной и иловой насосной, оказался разрушен пескопровод. В Старомихайловке из-за обстрела пострадал дом на Партизанской улице.