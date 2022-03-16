ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР

Украинские военные за последние сутки шесть раз обстреляли шесть населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населенным пунктам республики», — говорится в сообщении ЛНР.

При обстреле погиб местный 31-летний мирный житель. Также повреждены зернохранилище, хлебоприемный пункт и жилой дом.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что боевики националистических батальонов и украинские военнослужащие жестоко расправлялись с жителями, которых они заподозрили в связях с Донецкой и Луганской народными республиками.

Российские военные в конце февраля начали специальную операцию, приказ отдал президент Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей донбасских республик обеспечить безопасность жителям.