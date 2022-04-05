ВСУ обстреляли семьи, которые шли в детскую поликлинику в ЛНР

ВСУ открыли огонь по детской поликлинике в Кировске, ЛНР. Об этом заявила мэр города Виктория Сергеева. Интервью с ней опубликовал Telegram-канал SHOT.

Она отметила, что ВСУ открыли огонь в середине дня. Жители города шли по своим делам, когда по ним начали стрелять.

«Вчера: в частности, были прилеты рядом с детской поликлиникой. Деток вели родители. Люди шли на рынок, кто-то шел в ЖЭК, кто-то на работу спешил», — рассказала Сергеева.

Она сказала, что люди напуганы действиями ВСУ и устали от постоянного обстрела. По словам Сергеевой, некоторые восстановленные дома опять превратились в руины. Украина круглосуточно открывает огонь по городу и близлежащим поселкам.

Также мэр отметила, что ВСУ регулярно обстреливает места, в которых никогда не было сил Народной милиции.