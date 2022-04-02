ВСУ обстреляли поселок под Донецком и ранили мужчину

Украинские военные обстреляли жилой дом в Васильевке в Ясиноватском районе ДНР. В результате обстрела мирный житель получил ранение, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Обстрел ВСУ произошел в районе 15:00. Согласно данным, которые предоставил СЦКК, бойцы украинской армии открыли огонь из Авдеевки по поселку Васильевка. Всего было выпущено две мины калибром 120 миллиметров. В результате обстрела, как сообщил штаб территориальной обороны, был ранен мужчина.

«В результате был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли из «Градов» Петровский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет, рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.