ВСУ обстреляли поселок Донецкий

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Донецкий около 6:45 24 марта. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По поселку выпустили четыре снаряда. Обстрел произвели из артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра. В результате в Донецком разрушен жилой дом. Еще четыре домостроения получили повреждения. Жертв среди мирного населения, по данным ведомства, нет.

Накануне Народная милиция ЛНР рассказала, что ВСУ открыли огонь по жителям Рубежного во время их эвакуации. Солдаты ЛНР вывезли мирных жителей в Старобельск.

Как сообщил 22 марта глава ЛНР Леонид Пасечник, силы республики продолжат участие в российской спецоперации на Украине и после освобождения ее территории. Пасечник подчеркнул, что нужно помочь людям: население Украины является заложником «террористического, националистического, фашистского режима» в своей стране.