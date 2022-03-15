ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов Луганской народной республики. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики», — указывается в сообщении.

В населенном пункте Калиново в результате обстрела ранены двое мужчин, разрушено два жилых дома, повреждено 10 домостроений и 5 хозяйственных построек. Кроме того, после атаки ВСУ оказалось повреждена линия электропередач. В связи с этим без света остались 292 абонента. В населенном пункте Первомайск повреждено здание детского сада.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля сообщил о начале спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что необходимо прекратить геноцид и издевательство над населением Донбасса. Главными целями спецоперации российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.