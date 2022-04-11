ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские националисты выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра в 6 утра по местному времени. По предварительным данным, обстрел вели из населенного пункта Красногоровка.

Также в 06:15 огнем оказался накрыт поселок Трудовской в Донецке, по которому выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра.

Спустя 15 минут шесть снаряд из того же калибра выпустили по городу Ясиноватая в ДНР.

О пострадавших и жертвах на данный момент ничего не известно.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как снаряд украинской армии попадает по гуманитарному автомобилю Красного Креста.