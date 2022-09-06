ВСУ обстреляли Новую Каховку 4 раза за ночь | 360°

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ВСУ обстреляли Новую Каховку 4 раза за ночь

Администрация Новой Каховки: ВСУ обстреляли город 4 раза за ночь

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ВСУ четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Сработала система противовоздушной обороны. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации города.

«Около 04:00 Новая Каховка еще раз была обстреляна ракетами со стороны ВСУ. Насчитали около 10 сработок ПВО. Это была четвертая тревога за ночь», — говорится в сообщении.

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По данным администрации города, в первый раз с начала суток украинские боевики ударили по Новой Каховке в 02:07. Тогда прогремело более 16 взрывов. Далее сообщалось о более чем 10 взрывах в 03:00.

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Предположительно, под ударом оказалась Каховская ГЭС. Уже через 20 минут администрация рассказала о двух новых взрывах. Неизменно срабатывала система противовоздушной обороны.

Администрация Новой Каховки отметила, что город обстреливают «практически круглосуточно», а он, несмотря на это, «живет и еще как-то восстанавливается».

Вчера при украинском ракетном обстреле мельницы в Таврийске возле Новой Каховки пострадали пять человек, они получили серьезные ранения.

ВСУ

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