ВСУ обстреляли насосную станцию и лишили дончан водоснабжения

Верхнекальмиуская насосная станция оказалась без электроэнергии из-за удара ВСУ. В результате жители Донецка лишились подачи воды.

«Повреждения получила высоковольтная линия 35 кВ. Ведутся аварийные работы», — сообщили в Telegram штаба территориальной обороны ДНР.

Жителям напомнили, что в нынешней обстановке им следует иметь запас воды на несколько дней.

В Telegram-канале «online СЦКК ДНР» сообщили о новых обстрелах территории республики со стороны ВСУ. По направлению населенного пункта Красный Партизан украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

По направлению Авдеевка — Ясиноватая ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Новомихайловка — Кременец. ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.