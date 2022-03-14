ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое

Украинские войска открыли огонь по поселку городского типа Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению <…> населенный пункт Новоселовка Вторая — населенный пункт Верхнеторецкое (Южное): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Президент Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля сообщил о начале спецоперации на Украине. По его словам, к нему обратилось руководство Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи.

Путин подчеркнул, что необходимо прекратить геноцид и издевательство над населением Донбасса. Главными целями спецоперации он также назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.