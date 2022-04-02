ВСУ обстреляли монастырь в Святогорске и хотели свалить вину на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреляли Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из «Градов», чтобы свалить вину на российскую сторону. Об этом РИА «Новости» рассказал сдавшийся в плен бывший боевик неонацистского батальона «Айдар»* Денис Н.

«Недавно в Святогорске обстреляли монастырь, где находились люди. Это было сделано специально, якобы это стреляла российская армия. На самом деле это стреляли ВСУ для разжигания конфликта. Был сильный обстрел „Градами“, насколько я знаю, есть даже двое погибших», — рассказал он.

Также боевик признался, что сложил оружие ради возможности вернуться на родину в Крым и разговаривать на русском языке.

Ранее Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских националистов «Градами».

*«Айдар» — запрещенное в России вооруженное объединение.