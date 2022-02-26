ВСУ обстреляли Лозовое минами

Населенный пункт Лозовое в Донбассе подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Бойцы ВСУ выпустили по населенному пункту мины калибра 120 миллиметров, запрещенные Минскими соглашениями. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), .

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. По направлению населенного пункта Лозовое выпущены три мины калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении представительства, которое привело РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинские военные применили тяжелое вооружение во время обстрела села Куликово. Там было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров.

Также обстрелы зафиксировали в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка и Стыла, было выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра, шесть мин калибром 120 миллиметров.

В настоящее время на Украине проводится специальной военной операции по демилитаризации страны. Решение о начале операции принял президент России Владимир Путин, об этом его попросили главы вновь признанных Донецкой и Луганской народной республик.