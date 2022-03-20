ВСУ обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР

Вооруженные силы Украины в ночь на 19 марта нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня «Град» по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщила Народная милиция ДНР.

В результате обстрела повреждения получили 18 домов мирных жителей, два из них сгорели.

«У меня полностью остекление дома разбито. Был склад хозматериалов, постройки — все разнесло. Плитка в ванной попадала, светильники», — рассказал местный житель.

Также пострадали детский сад и школа, ранен один местный житель.

«Пережить в страхе и ужасе эти восемь лет пришлось. Боюсь калекой остаться, некому за мной ухаживать. Хорошо рассуждать тем, кого это не коснулось», — добавила горожанка.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал следователям поручение разобраться в фактах преступлений украинских националистов против населения ДНР.