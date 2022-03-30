ВСУ обстреляли храм в Варваровке во время молебна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ильинский мужской монастырь в селе Варваровка. Местные жители во время обстрела были в храме, они пели молебны и молились.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, который был в храме во время обстрелов.

Обстрел начался в среду, 30 марта, в 15:00. Как только началась бомбардировка, местные жители сразу сбежались в храм. Во время обстрела они рассказали, что это не первый раз, когда украинские войска обстреливали село и монастырь, сами жители и раньше прятались в храме.

В храме во время обстрела выбило стекла, штукатурка сыпалась с потолка. Под удар попала пристройка, стоявшая на территории монастыря. После этого она загорелась. Местные жители предположили, что удар пришелся по газовой трубе.

Несмотря на обстрел, около 15:10 началась служба в храме. Православный батюшка продолжал стоять и нести службу, а местные жители молились и пели молебны.

Жители села намерены ночевать в храме — они останутся там до тех пор, пока не кончатся «прилеты».

Накануне, во вторник, 29 марта, ВСУ вновь обстреляли населенные пункты ДНР. В направлении Ясиноватой националисты выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону села Каштановое летели около 20 ракет из комплекса «Град». Обстрелу подверглись Петровский район Донецка, а также Михайловка.