ВСУ обстреляли Горловку

В Донецкой народной республике 8 апреля зафиксировали обстрелы населенного пункта Горловка со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

В 10:45 со стороны населенного пункта Шумы по Горловке выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Чуть раньше, в 10:20, 25 мин такого же калибра ВСУ выпустили по горловской шахте имени Гагарина со стороны Дзержинска. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, в 9:35 обстреляли населенный пункт Железная Балка. В его сторону полетело 10 гранат из СПГ и 18 гранат из АГС. Также ВСУ применили стрелковое оружие.

За прошедшие сутки в ДНР ранены 23 мирных жителя, из них 21 — с ранее освобожденных территорий. Пострадал один ребенок. А 8 апреля уже сообщалось о двух раненых.

Всего, по данным СЦКК ДНР, с 17 февраля по 11:00 8 апреля зафиксировано 1729 фактов ведения огня, из них по горловскому направлению — 637. Чаще всего обстрелы совершались по донецкому направлению (855).