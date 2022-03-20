ВСУ обстреляли Электромеханический завод в Первомайске

Украинские военные обстреляли Электромеханический завод в Первомайске. В результате атаки никто не пострадал, сообщил офицер наблюдатель представительства в СЦКК ЛНР Виктор Матвеев.

«Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса. Было выпущено 10 снарядов с артиллерии 122 миллиметра. Была разрушена инфраструктура завода», — сказал Матвеев в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Как отметил офицер, жертв удалось избежать. Обстрелы привели к возгоранию на территории завода. При пожаре выгорели хозяйственные постройки. Сейчас находиться на заводе не безопасно.

«Завод мирный, гражданский. Никакой военной инфраструктуры здесь нет. Военных тоже нет. Просто проводятся обстрелы и геноцид мирного населения», — заключил Матвеев.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска 20 марта продвинулись на 12 километров. Военные вышли на рубеж Никольское.