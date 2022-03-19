ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР

В результате обстрелов двух населенных пунктов Луганской Народной Республики вооруженными формированиями Украины (ВФУ) погибли три мирных жителя и еще два ранены. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 2 обстрела по 2 населенным пунктам республики. В поселке Ирмино 3 мирных жителя погибло и 2 ранено», — говорится в сообщении ЛНР.

Ранее политолог Марков объяснил, что побег администраций населенных пунктов ЛНР связан с тем, что эти люди являются бандеровцами.

Специальная военная операция России на Украине продолжается 24-й день. Президент Владимир Путин накануне объяснил, что ее задачей является избавление народов Донбасса от геноцида со стороны Украины.