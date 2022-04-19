ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

Петровский район Донецка был обстрелян утром 19 апреля со стороны ВСУ. Украинская армия из Марьинки в 8:30 выпустила четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

За предыдущие сутки украинские военные атаковали населенные пункты ДНР 29 раз. На донецком и горловском направлении применялись РСЗО «Град», крупнокалиберная артиллерия и минометы. Всего по республике было выпущено 217 боеприпасов разных видов.

Пострадали Кировский, Петровский, Куйбышевский районы Донецка, поселок шахты «Трудовская», а также Луганское, Кременец, Макеевка, Ясиноватая, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Еленовка, Горловка, Доломитное, Пантелеймоновка и Красный Партизан. Повреждены 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры, ранены семь мирных жителей.