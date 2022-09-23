ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую | 360°

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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК: ВСУ за 16 минут выпустили семь снарядов по Ясиноватой и Донецку

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Вооруженные силы Украины за 16 минут обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:35 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, <…> 03:51 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

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В ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях до 27 сентября продлятся референдумы о присоединении к Российской Федерации. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал это событие исторической вехой, а власти Запорожья — возвращением домой. Перед проведением голосования украинские военные усилили обстрелы и диверсии. Накануне они ударили по рынкам в Донецке и Мелитополе.

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ВСУ

Донецк

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