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    29 марта 2022, 07:39

    ВСУ обстреляли Донецк и Ясиневатую

    СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиневатую и Михайловку

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР.

    В направлении населенного пункта Ясиневатая националисты выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону села Каштановое летели около 20 ракет из комплекса «Град».

    Также обстрелу подвергся Петровский район Донецка, который принял на себя восемь снарядов калибром 122 миллиметра и зафиксированы удары по Михайловке четырьмя минами калибром 120 миллиметров.

    Накануне официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о взятии бойцами республики окраин Мариуполя, однако столкновения с националистическими формированиями в центре города продолжаются.