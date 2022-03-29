ВСУ обстреляли Донецк и Ясиневатую

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР.

В направлении населенного пункта Ясиневатая националисты выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в сторону села Каштановое летели около 20 ракет из комплекса «Град».

Также обстрелу подвергся Петровский район Донецка, который принял на себя восемь снарядов калибром 122 миллиметра и зафиксированы удары по Михайловке четырьмя минами калибром 120 миллиметров.

Накануне официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о взятии бойцами республики окраин Мариуполя, однако столкновения с националистическими формированиями в центре города продолжаются.