ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военнослужащие обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 14 снарядов за 10 минут», — говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы республики начали наступление на позиции украинских националистов.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин добавил, что в захваченном нацистами Мариуполе остались три основных очага сопротивления.