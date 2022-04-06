ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР

Военные формирования Украины (ВФУ) ранним утром обстреляли Докучаевск. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня.

По населенному пункту выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра. Обстрел зафиксировали в 6:55.

Накануне вечером ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку. В направлении населенного пункта Ясиноватая бойцы украинской армии выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град», в направлении Горловки — 29 гранат из АГС. Также в Горловке применялось стрелковое оружие.

А в Луганской Народной Республике за предыдущие сутки зафиксировали пять обстрелов по двум населенным пунктам. В населенном пункте Донецкий ранена местная жительница, разрушены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция. В Первомайске повреждены четыре жилых дома, а также газопровод.

Ранее беженка из ДНР рассказала, что украинские военные еще в 2014 году получили приказ стрелять по мирным жителям Донбасса.