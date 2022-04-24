ВСУ обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз за время эскалации конфликта

За 67 дней эскалации конфликта ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 2208 раз, в том числе 1993 — с применением тяжелого вооружения. Статистику привели представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

С 17 февраля противник выпустил в сторону ДНР 22 766 боеприпасов различного калибра, в том числе 25 ракет «Точка-У», четыре ракеты БМ-30 «Смерч», шесть ракет БМ-27 «Ураган» и 2795 ракет БМ-21 «Град». Удары приходятся на Петровский район Донецка, Долю, Горловку, Ясиноватую, Яковлевку, Еленовку, Старомихайловку.

За период эскалации погиб 81 мирный житель, в том числе ребенок. Ранены 354 человека, среди которых 30 детей.

Пострадали 2622 жилых дома и 578 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 34 медицинских и 84 образовательных учреждения и 144 объекта социального обеспечения.

Утром 24 апреля Горловку обстреляли со стороны Украины трижды за 35 минут.