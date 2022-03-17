ВСУ обстреляли детсад в Ясиноватой. Видео

Украинские военные нанесли удар по городу Ясиноватая. Под огнем оказался детский сад «Журавушка». Народная милиция ДНР показала последствия обстрела. Здание детсада сильно пострадало.

Атака произошла 16 марта. В результате получили повреждения стены детского учреждения, из окон выбило стекла. По словам сотрудницы, помимо этого, у детсада осыпался пожарный выход, вырвало двери и рамы.

На кадрах записи видно, что детские кровати в группах засыпаны огромными осколками стекла, в помещениях опрокинуты шкафы и другая мебель.

«У нас в подвале люди находятся в садике, никто [в момент обстрела] не был на улице, повезло, что никто не поднялся. Было тихо, а потом раз — и резко прилетело», — поделилась женщина.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из комплекса «Точка-У». В зоне поражения ракеты оказались два детских сада, музей, центральный бульвар города. В результате погибли более 20 мирных жителей.