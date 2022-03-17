ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов Луганской народной республики. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 7:00 утра со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по четырем населенным пунктам Республики», — говорится в сообщении ЛНР.

Получили повреждение линия электропередач, 772 объекта остались без электричества. Также в поселке Голубовское один дом оказался разрушен, а еще один поврежден.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что тысячи добровольцев со всего мира изъявили желание помочь республикам Донбасса бороться против украинских националистов.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что российское имущество украинских бизнесменов необходимо конфисковать и продать, а деньги направить на восстановление Донбасса.