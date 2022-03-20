ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
СЦЦК ЛНР сообщил об четырех обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ
В результате обстрелов четырех населенных пунктов Луганской Народной Республики со стороны украинских военных поврежден Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам Республики. В н. п. Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод имени К. Маркса», — говорится в сообщении ЛНР.
Накануне представители республики сообщили, что возле реки Северский Донец в ЛНР обнаружено захоронение опасных химических веществ.
Министерство обороны РФ уточнило, что бойцы ЛНР совместно с российским военными освободили порядка 90% территории республики от националистических формирований.