В результате обстрелов четырех населенных пунктов Луганской Народной Республики со стороны украинских военных поврежден Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам Республики. В н. п. Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод имени К. Маркса», — говорится в сообщении ЛНР.

Накануне представители республики сообщили, что возле реки Северский Донец в ЛНР обнаружено захоронение опасных химических веществ.

Министерство обороны РФ уточнило, что бойцы ЛНР совместно с российским военными освободили порядка 90% территории республики от националистических формирований.