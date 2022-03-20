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    20 марта 2022, 07:46

    ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

    СЦЦК ЛНР сообщил об четырех обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    В результате обстрелов четырех населенных пунктов Луганской Народной Республики со стороны украинских военных поврежден Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам Республики. В н. п. Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод имени К. Маркса», — говорится в сообщении ЛНР.

    Накануне представители республики сообщили, что возле реки Северский Донец в ЛНР обнаружено захоронение опасных химических веществ.

    Министерство обороны РФ уточнило, что бойцы ЛНР совместно с российским военными освободили порядка 90% территории республики от националистических формирований.