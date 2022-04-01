ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Донбасса за вечер

Украинские силовики открыли огонь из разнокалиберного оружия по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 15:15 до 17:40 по московскому времени под обстрелом украинских войск оказался населенный пункт Озеряновка, по которому выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров. По Широкой Балке стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а в селе Байрак упали девять мин.

Представители Луганской Народной Республики в СЦКК добавили, что под обстрел попал Первомайск. Расположившиеся в городе Золотое украинские войска открыли огонь из артиллерии и выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.