Мир 17 марта 2024, 09:02 ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ураган» и Vampire Минобороны: ПВО сбила 12 снарядов РСЗО над Белгородской областью РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие утром 17 марта в очередной раз обстреляли территорию Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Около 08:00 средства ПВО сбили над регионом девять снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, и три — из «Урагана».

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ВСУ усилили террористические атаки на приграничные регионы, в том числе Белгородскую область, в надежде сорвать проведение выборов. Все инциденты фиксируют, а виновных привлекут к ответственности, заявили накануне в министерстве иностранных дел России.

Немецкий политолог Айке Хамер отмечал, что избиратели в Белгороде проявили смелость, не отказавшись от участия в выборах президента.